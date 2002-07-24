Telefónica pretende que Ciencia y Tecnología le autorice un modelo de contrato con cláusulas contrarias a la legislación de telecomunicaciones y abusivas
FACUA ha presentado una veintena de alegaciones a la propuesta de contrato, que de aprobarse permitiría a Telefónica emitir facturas en cualquier momento y aplicar intereses de demora si el usuario se retrasa en el pago.
FACUA.org
España-24/07/2002
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