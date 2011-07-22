Telefónica se opone a la identificación extrajudicial de usuarios contemplada en la Ley Sinde
La empresa critica la norma ante la CE por dar potestad a una entidad administrativa no judicial para pedir a las operadoras datos personales que identifiquen a los propietarios de 'webs' de enlaces.
FACUA.org
Europa-22/07/2011
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La Comisión Europea ha dado a conocer las respuestas a una consulta pública sobre como mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual en la red. En el