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Telefónica se opone a la identificación extrajudicial de usuarios contemplada en la Ley Sinde

La empresa critica la norma ante la CE por dar potestad a una entidad administrativa no judicial para pedir a las operadoras datos personales que identifiquen a los propietarios de 'webs' de enlaces.

FACUA.org
Europa-22/07/2011
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La Comisión Europea ha dado a conocer las respuestas a una consulta pública sobre como mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual en la red. En el

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