Nuestras accionesEn lugar de repercutir a los usuarios las bajadas de costes

Telefónica sube hasta un 42% el precio de las llamadas de fijo a móvil

FACUA ha denunciado el aumento en la tarifa de establecimiento de llamada, al considerar que vulnera la legislación.

FACUA.org
España-02/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que desde este mes de enero Telefónica de España sube hasta un 42% el precio de las llamadas de fijo a móvil, debido al desproporcionado aumento de su principal tarifa, la que cobra por el establecimiento de cada comunicació

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