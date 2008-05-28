Telefónica tendrá que devolver al Estado las frecuencias que utiliza para llevar el servicio fijo a zonas rurales y dispersas
Los 25.000 usuarios de estas líneas podrán solicitar la migración a otras tecnologías que permiten el acceso funcional a Internet sin coste alguno.
FACUA.org
España-28/05/2008
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado una Resolución por la que Telefónica tendrá que devolver al Estado antes de que termine el año las frecuencias de la banda de 900 MHz que utiliza para universalizar el servicio de telefonía fija en las z