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Telefónica vuelve a subir las llamadas nacionales y congela las de fijo a móvil pese a la bajada en los precios de interconexión

A partir de marzo, las llamadas a fijos nacionales subirán una media del 3,8%. FACUA critica que el precio de las conversaciones de ámbito local ya aumentó hasta un 45,3% el año pasado.

FACUA.org
España-10/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que Telefónica de España vuelva a aumentar el precio de las llamadas metropolitanas tras la espectacular subida que le aprobó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el año pas

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