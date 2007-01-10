Telefónica vuelve a subir las llamadas nacionales y congela las de fijo a móvil pese a la bajada en los precios de interconexión
A partir de marzo, las llamadas a fijos nacionales subirán una media del 3,8%. FACUA critica que el precio de las conversaciones de ámbito local ya aumentó hasta un 45,3% el año pasado.
FACUA.org
España-10/01/2007
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