Terra amenaza a los clientes de su 'tarifa plana' con darlos de baja si se conectan demasiado
La tarifa ondulada de Terra se cuelga tras sesiones de cuatro horas para ahorrar ancho de banda y fomentar la contratación de ADSL.
FACUA.org
España-07/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha advertido a Terra que se abstenga de requerir a los clientes de sus modalidades de tarifa plana a través de la red telefónica básica (RTB) que reduzcan sus horas de conexión o el número y tama&ntil