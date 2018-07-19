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Todos los afectados por la huelga en Ryanair tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros

Salvo que la aerolínea, al comunicar la cancelación del vuelo, cumpla con alguna de las excepciones recogidas en el artículo 5 del Reglamento Europeo.

FACUA.org
España-19/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los afectados por la huelga de tripulantes de cabina en Ryanair para los próximos 25 y 26 de julio que tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros, salvo que la aerolínea, al comunicar la cancelación del vuelo, cu

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