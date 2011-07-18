Tokio descubre cesio radiactivo en carne vacuna cuatro veces por encima del límite legal
La partida era procedente de la prefectura de Fukushima, donde está la central nuclear afectada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo.
FACUA.org
Asia y Oceanía-18/07/2011
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Las autoridades de Tokio han encontrado niveles de cesio radioactivo cuatro veces superiores al límite legal en una partida de carne vacuna procedente de la prefectura de Fukushima, donde está la central nuclear afectada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo.
La carne