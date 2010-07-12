Toshiba niega el importe de los portátiles y televisores de su promoción del Mundial a los usuarios que no se registraron en su 'web'
FACUA advierte a la empresa que su publicidad no indicaba que fuese necesario realizar un registro en Internet.
FACUA.org
España-12/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha comenzado a recibir reclamaciones relacionadas con las promociones que prometían la devolución del importe de productos si España ganaba el Mundial de Sudáfrica.
La empresa objeto de las primeras quejas es Toshiba, que est