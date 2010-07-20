Más noticias

Toxo señala que los controladores deberían incorporarse a la negociación colectiva

El secretario general de CCOO ha afirmado que "quien quiera oponerse a algo, lo haga a cara descubierta".

FACUA.org
España-20/07/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha defendido que «cuando uno quiere oponerse a una cosa y tiene razones para ello, ha de hacerlo a cara descubierta», en relación a la huelga encubierta que parece, ha dicho, están realizando los controlador

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos