Toxo señala que los controladores deberían incorporarse a la negociación colectiva
El secretario general de CCOO ha afirmado que "quien quiera oponerse a algo, lo haga a cara descubierta".
FACUA.org
España-20/07/2010
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El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha defendido que «cuando uno quiere oponerse a una cosa y tiene razones para ello, ha de hacerlo a cara descubierta», en relación a la huelga encubierta que parece, ha dicho, están realizando los controlador