Toyota acepta pagar la multa por ocultar defectos en el acelerador
El Departamento de Transportes de Estados Unidos ha sancionado a la compañía con más de dieciséis millones de dólares.
FACUA.org
Internacional-20/04/2010
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El grupo japonés Toyota ha aceptado pagar la multa de 16,4 millones de dólares (12,2 millones de euros al cambio actual) que le ha impuesto el Departamento de Transportes de Estados Unidos por no comunicar posibles defectos en el pedal del acelerador de ocho modelos.
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