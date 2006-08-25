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Toyota llama a revisión 20.000 Crown en China por un defecto en una goma que sujeta el parabrisas

La goma que fija el parabrisas e impide que pase el aire y cualquier tipo de sustancia "puede fallar" cuando el vehículo circula a gran velocidad porque no se encuentra bien fijada, lo que puede ser peligroso para otros coches o para los peatones.

FACUA.org
Asia y Oceanía-25/08/2006
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El fabricante japonés de automóviles Toyota ha llamado a revisión 20.069 unidades del modelo Crown fabricados en China a causa de un defecto en la goma que sirve para sellar y sujetar el parabrisas, según informó la Administración General de Cuarentena, S

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