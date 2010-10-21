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Toyota llama a revisión a 1,53 millones de automóviles por problemas en los frenos

En España, se verán afectados unos 2.500 vehículos de esta compañía, pertenecientes a la filial Lexus.

FACUA.org
Internacional-21/10/2010
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El grupo automovilístico japonés Toyota ha puesto en marcha una campaña de revisión de vehículos de las marcas Toyota y Lexus por un problema en el sistema de frenos, que puede afectar a 1,53 millones de unidades en todo el mundo.

Según informaron

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