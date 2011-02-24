Toyota llama a revisión a más de dos millones de vehículos por problemas en el acelerador
Los modelos afectados son los Lexus RX330, RX350 y RX400h, fabricados entre 2004 y comienzo de 2007, así como los sedán GS300 y GS350. También se incluyen ahora los Toyota todoterreno Highlander.
FACUA.org
Internacional-24/02/2011
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La marca japonesa Toyota ha llamado a revisión a 2,17 millones de vehículos en Estados Unidos por problemas en el acelerador, según publica el diario El País. Hay que recordar que ya en 2009 otros 19 millones tuvieron que pasar por el taller en todo el mundo.