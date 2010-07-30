Toyota revisará 17.233 unidades del Land Cruiser 100 en todo el mundo, 343 de ellas en España
Está relacionada con el sistema de dirección y en el mercado español afecta a los modelos producidos entre agosto de 2002 y septiembre de 2006.
FACUA.org
Internacional-30/07/2010
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El grupo japonés Toyota ha llamado a revisión un total de 17.233 unidades de su todoterreno Land Cruiser 100 en todo el mundo. Del total, 4.892 han sido comercializadas en el mercado europeo y 343 de ellas en España, informaron este jueves a Europa Press fuentes de la empres