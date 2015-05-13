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Toyota y Nissan llaman a revisión a 6,5 millones de vehículos por problemas en el airbag

Las dos empresas han aclarado que no se han reportado accidentes por fallos en el sistema, fabricados por Takata.

FACUA.org
Internacional-13/05/2015
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Los fabricantes de vehículos Toyota y Nissan han llamado a revisión a un total de 6,5 millones de coches en todo el mundo para reemplazar los airbags, fabricados por Takata.

Toyota ha indicado que ha llamado a revisión a cinco millones de vehículos de los modelo

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