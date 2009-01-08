Tráfico cobrará este año un 54% más cara la tasa para la obtención de la licencia de conducir
Se incrementan también el importe por la expedición del permiso de circulación y de transferencias de ciclomotores.
FACUA.org
España-08/01/2009
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Cualquier ciudadano que quiera sacarse el carné de conducir este año tendrá que pagar por la tasa de la obtención de la licencia de conducir 40 euros, un 54,50% más de lo que se pagaba en 2008, y el que se vaya a examinar dentro de una capital, 85 euros, un 6,12