Tráfico duplica desde este lunes los controles de velocidad
La DGT establecerá servicios de vigilancia en unos 2.000 tramos de carreteras con los 264 radares móviles de que dispone.
FACUA.org
España-10/08/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil duplicarán desde este lunes los controles con el objetivo de controlar la velocidad de, al menos, 100.000 vehículos diarios en las carreteras, lo que supondrá el control de velocidad de al menos un mill