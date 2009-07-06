Tráfico incrementará el número de controles de alcoholemia en verano
Más de 19.000 conductores han sido detenidos en los últimos doce meses por triplicar la tasa máxima permitida de alcohol al volante.
FACUA.org
España-06/07/2009
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La presencia de controles de alcoholemia en las carreteras se intensificará a partir de este lunes 6 de julio como parte de una campaña de la Dirección General de Tráfico que se desarrollará hasta el día 19 de julio para disuadir a los conductores de que