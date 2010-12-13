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Tráfico intensificará los controles de alcoholemia diarios durante las fiestas navideñas

Se trata de una medida tomada para un periodo en el que aumenta el consumo de bebidas alcohólicas como consecuencia de las comidas y cenas de celebración.

FACUA.org
España-13/12/2010
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes una nueva campaña de concienciación y control de consumo de alcohol entre los conductores en la que se realizarán 20.000 controles de alcoholemia diarios en las carreteras española

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