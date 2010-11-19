Más noticias

Tráfico multa en siete días a casi 2.800 conductores por el uso del teléfono móvil

Se trata de una campaña de la DGT sobre los riesgos de las distracciones, un factor que ha estado presente en cuatro de cada diez accidentes en lo que va de año.

FACUA.org
España-19/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tráfico ha multado en siete días, del 8 al 14 de noviembre, a 2.800 conductores por utilizar el teléfono móvil mientras conducían dentro de una campaña especial desarrollada por la DGT para sensibilizar sobre los riesgos de las distracciones, un factor qu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos