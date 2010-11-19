Tráfico multa en siete días a casi 2.800 conductores por el uso del teléfono móvil
Se trata de una campaña de la DGT sobre los riesgos de las distracciones, un factor que ha estado presente en cuatro de cada diez accidentes en lo que va de año.
FACUA.org
España-19/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tráfico ha multado en siete días, del 8 al 14 de noviembre, a 2.800 conductores por utilizar el teléfono móvil mientras conducían dentro de una campaña especial desarrollada por la DGT para sensibilizar sobre los riesgos de las distracciones, un factor qu