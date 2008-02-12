Tráfico realizará más de 800.000 controles para concienciar sobre el uso del cinturón de seguridad
Un viaje seguro comienza con un gesto sencillo, ponerse el cinturón, lema de la campaña de la DGT.
FACUA.org
España-12/02/2008
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La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará entre el 11 y el 24 de febrero una campaña para concienciar a los ciudadanos de la importancia del uso del cinturón de seguridad. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará contr