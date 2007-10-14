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Transexuales, satisfechos por el grupo de trabajo para la incorporación del cambio de sexo en el Sistema Nacional de Salud

El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales recuerda que es un compromiso electoral del PSOE.

FACUA.org
España-14/10/2007
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El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Antonio Poveda, ha expresado su satisfacción por el compromiso del Ministerio de Sanidad y Consumo de iniciar los trámites para crear un grupo de trabajo que evalúe la

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