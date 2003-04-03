Tras el requerimiento de FACUA, Vodafone retira el anuncio donde aseguraba que no cobra cuotas y tiene 'las mejores tarifas'
La Federación valora positivamente el talante mostrado por el operador.
FACUA.org
España-03/04/2003
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Tras el requerimiento de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Vodafone ha retirado la campaña publicitaria en la que aseguraba que sus contratos no tienen cuotas mensuales y cuentan «con las mejores tarifas». En una reunión man