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Tras la advertencia de FACUA, Wanadoo retira de su web la publicidad de su tarifa plana

La Federación ha pedido a Uni2, propietaria de la firma, que mantenga su oferta durante un plazo razonable dadas las expectativas que ha creado en los usuarios, ya que de lo contrario estaría incurriendo en publicidad engañosa.

FACUA.org
España-09/11/2000
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Tras haber sido advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Wanadoo ha retirado en el mediodía de hoy la publicidad de su página web (www.wanadoo.es) en la que anunciaba su oferta de tarifa plana de acceso a Internet. Wa

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