Nuestras accionesEl club se ha puesto las pilas

Tras la alerta de FACUA, el Córdoba CF reembolsa los productos Nike sujetos a la promoción que anunció

Incurría en publicidad engañosa al incumplir la promesa anunciada en su web de devolver el dinero de las compras de los artículos de esta marca comprados durante el mes de diciembre si ascendía el equipo a primera división.

FACUA.org
Córdoba-30/07/2014
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El Córdoba CF ha comenzado a devolver este miércoles el dinero de los productos Nike comprados en su tienda oficial durante el mes de diciembre, tal y como anunciaba en la promoción Happy Month. Lo hace tras la alerta de FACUA Córdoba por incumplir el club los té

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