Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a la empresa Cien por Cien Pata Negra SL
Su nombre aparece destacado en el etiquetado de jamones que inducen así creer que se trata de productos de "pata negra".
FACUA.org
España-10/06/2019
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Junta de Castilla y León ha abierto expediente sancionador a la empresa de Guijuelo (Salamanca) Cien por Cien Pata Negra SL. El nombre de la empresa aparece destacado en el etiquetado de jamones que inducen con ello a creer que se