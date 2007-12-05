Tras la denuncia de FACUA Andalucía, el TSJA anula las tarifas de contratación y reconexión del Consorcio de Aguas del Huesna aprobadas en 2004
Fue denunciada por incumplir los preceptos del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía para fijar las tarifas.
FACUA.org
Sevilla-05/12/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha culminado con éxito el procedimiento judicial iniciado por la vía administrativa en 2004 contra determinadas tarifas del Consorcio de Aguas del Huesna aprobadas ese año. La suministradora abast