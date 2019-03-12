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Tras la denuncia de FACUA Andalucía, multa de 3.000 euros a Ansur por venta ilegal de fármacos veterinarios

La empresa vendía estos productos sin estar inscrita en el Registro de Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía, requisito obligatorio para realizar esta actividad.

FACUA.org
Andalucía-12/03/2019
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Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha multado a la empresa Ansur Córdoba con 3.001 euros por la venta ilegal de fármacos veterinarios al realizar esta activi

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