Tras la denuncia de FACUA, Auna deja de imponer el alquiler del modem a sus clientes de Internet de banda ancha por cable
Con la imposición del alquiler, el precio de estos servicios se incrementaba en hasta un 37,5%.
FACUA.org
España-24/01/2003
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Tras la denuncia presentada el pasado noviembre por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) contra Auna ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el operador ha dejado de imponer el