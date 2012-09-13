Tras la denuncia de FACUA contra Banca Cívica, la Junta de Andalucía anuncia acciones sancionadoras y judiciales por el fraude de las preferentes
FACUA reclama que se concreten las medidas que van a llevarse a cabo y las dimensiones del expediente sancionador para un caso que requiere de una multa millonaria proporcional al fraude.
FACUA.org
Andalucía-13/09/2012
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Foto: Landahlauts (CC BY-NC-SA 2.0)
Tras la denuncia presentada por FACUA Andalucía contra Banca Cívica por el fraude de las participaciones preferentes, el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha a