Tras la denuncia de FACUA Córdoba anulan dos créditos por importes de 1.690 y 986 euros
Vinculados a la compra de equipos de magnetoterapia con supuestas acciones curativas que vendían en la puerta de los ambulatorios.
FACUA.org
Córdoba-17/01/2012
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FACUA Córdoba ha conseguido que se anulen dos créditos por importes de 1.690 y 986,70 euros a dos consumidores. Estos estaban vinculados a la adquisición de un aparato de magnetoterapia doméstico que supuestamente tenía efectos positivos para la salud.
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