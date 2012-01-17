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Tras la denuncia de FACUA Córdoba anulan dos créditos por importes de 1.690 y 986 euros

Vinculados a la compra de equipos de magnetoterapia con supuestas acciones curativas que vendían en la puerta de los ambulatorios.

FACUA.org
Córdoba-17/01/2012
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FACUA Córdoba ha conseguido que se anulen dos créditos por importes de 1.690 y 986,70 euros a dos consumidores. Estos estaban vinculados a la adquisición de un aparato de magnetoterapia doméstico que supuestamente tenía efectos positivos para la salud.

La

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