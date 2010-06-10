Tras la denuncia de FACUA, el Banco de España multa con 150.000 euros a Contsa y su propietario
Cerró dejando colgados a sus clientes, a los que prometía intereses de hasta el 20% anual por sus inversiones. José Salas Burzón está en prisión provisional desde octubre de 2008 a la espera de juicio.
FACUA.org
España-10/06/2010
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, el Banco de España ha impuesto a Contsa Corporación Empresarial y su propietario, José Salas Burzón, multas por un total de 150.000 euros.
El dueño de la citada firma y president