Tras la denuncia de FACUA, el Consejo Regulador del Brandy de Jerez deja de hacer publicidad en televisión
Utilizaba el spot del nuevo disco y gira del grupo Ketama para anunciar de forma indirecta el brandy en televisión.
FACUA.org
España-24/11/1997
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Tras la denuncia hecha pública hace dos semanas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), el Consejo Regulador del Brandy de Jerez ha dejado de hacer publicidad en televisión, una práctica que vulnera el artículo 8