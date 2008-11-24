Tras la denuncia de FACUA, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria requiere a Naturhouse que retire su publicidad
Por incumplir la prohibición de "aportar testimonios" de supuestos usuarios y hacer referencia al "ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso".
FACUA.org
España-24/11/2008
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha requerido a la cadena de centros de adelgazamiento Naturhouse que «cese d