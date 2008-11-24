Nuestras acciones'64 kilos', '9 tallas menos'...

Tras la denuncia de FACUA, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria requiere a Naturhouse que retire su publicidad

Por incumplir la prohibición de "aportar testimonios" de supuestos usuarios y hacer referencia al "ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso".

FACUA.org
España-24/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha requerido a la cadena de centros de adelgazamiento Naturhouse que «cese d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos