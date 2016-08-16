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Tras la denuncia de FACUA, la Comisión Europea insta a España a cambiar la normativa de viajes combinados

La asociación pide celeridad a las comunidades autónomas en adaptar la directiva europea que contempla más garantías para los usuarios.

FACUA.org
España-16/08/2016
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Comisión Europea ha instado a España a cambiar la normativa, tanto nacional como autonómica, relativa a los viajes combinados, para que refleje correctamente la directiva europea, que contempla mayores garantí

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