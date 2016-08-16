Tras la denuncia de FACUA, la Comisión Europea insta a España a cambiar la normativa de viajes combinados
La asociación pide celeridad a las comunidades autónomas en adaptar la directiva europea que contempla más garantías para los usuarios.
FACUA.org
España-16/08/2016
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