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Tras la denuncia de FACUA, Madrid abre expediente sancionador a Diviertt por el cancelado SpaceFest

La empresa responsable de la tragedia en el Madrid Arena no ha devuelto el importe de las entradas de una fiesta posterior que no celebró.

FACUA.org
Madrid-14/07/2014
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador a la empresa Diviertt SL, organizadora del festival SpaceFest, más de un año después de que el evento se cancelase y ante la falta de devolución del importe de las entrad

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