Nuestras acciones

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos multa con 600.000 euros a Whatsapp y Facebook

Por tratar y comunicar datos sin consentimiento de los usuarios. Los hechos fueron denunciados en octubre de 2016.

FACUA.org
España-15/03/2018
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 300.000 euros a Whatsapp por comunicar datos a Facebook sin haber obtenido un consentimiento válido de los usuarios y ha impuesto otra sanción del mismo importe a Facebook por tratar esos datos para su

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