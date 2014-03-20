Tras la denuncia de FACUA, Puebla de la Calzada compensa a los afectados por servicio deficiente de agua
Una avería en la estación de tratamiento de agua potable de Los Canchales, en la comarca extremeña de Vegas Bajas, provocó que durante varios días de agosto de 2013 el suministro no fuera apta para el consumo.
FACUA.org
Extremadura-20/03/2014
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, uno de los municipios de la comarca extremeña de Vegas Bajas afectadas durante varios días de agosto por el suministro de agua no potable, ha compensado a los usuarios con 5 euros en la