Tras la denuncia de FACUA, Renfe corrige un fallo de información en los billetes del Regional Exprés
Cuando los usuarios compraban un billete en ventanilla para salida inmediata, no les indicaba que no tenían reserva de plaza.
FACUA.org
Andalucía-05/02/2009
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Tras la denuncia presentada por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Renfe ha corregido un fallo en la información que facilitaba en los billetes del tren Regional Exprés con el recorrido Sevilla-Córdoba-Jaén comprados en ven