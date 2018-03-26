Tras la denuncia de FACUA, retiran la publicidad que otorgaba propiedades milagrosas al aceite Fergus
La Junta de Castilla y León apercibió a la empresa Dispafar en 2017 por publicidad engañosa de su producto.
FACUA.org
España-26/03/2018
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Dispafar, la empresa productora del aceite Fergus, ha procedido a retirar toda la publicidad en la que atribuía propiedades farmacéuticas y cuasi milagrosas a su aceite. El Servicio Territorial de Industria, Comercio