Tras la denuncia de FACUA, Trident modifica la publicidad de sus chicles
Sustituyendo su reclamo "Protege tus dientes de cualquier ataque" por "El mejor sabor para ti y para tus dientes".
FACUA.org
España-25/03/1998
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la empresa Warner Lambert España ha modificado la publicidad televisiva de su chicle sin azúcar Trident sustituyendo su reclamo “Protege tus dientes de cualqu