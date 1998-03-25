Nuestras acciones

Tras la denuncia de FACUA, Trident modifica la publicidad de sus chicles

Sustituyendo su reclamo "Protege tus dientes de cualquier ataque" por "El mejor sabor para ti y para tus dientes".

FACUA.org
España-25/03/1998
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la empresa Warner Lambert España ha modificado la publicidad televisiva de su chicle sin azúcar Trident sustituyendo su reclamo “Protege tus dientes de cualqu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos