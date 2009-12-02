Tras la reclamación de FACUA, Cajasol asume los plazos de garantía legales en los productos de su tienda 'online'
Incurría en una infracción en materia de Consumo al ofrecer un tiempo menor a dos años en un artículo nuevo.
FACUA.org
Andalucía-02/12/2009
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La entidad Cajasol ha asumido los plazos de garantía legal de los artículos ofertados en su tienda online tras la reclamación planteada por FACUA-Consumidores en Acción ante los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla.
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