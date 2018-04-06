Tras la reclamación de FACUA, Castro-Urdiales se compromete a mejorar la dotación técnica de sus bomberos
La asociación se dirigió al Ayuntamiento de la localidad tras conocer las deficiencias del cuerpo de bomberos, que impedían el desarrollo normal de sus actividades.
FACUA.org
Cantabria-06/04/2018
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El Ayuntamiento de Castro-Urdiales se ha comprometido a mejorar las condiciones del equipamiento técnico del cuerpo de Bomberos de la localidad tras las reclamaciones que FACUA-Consumidores en Acción, a través de su delegación territorial en Cantabria, hizo al Consisto