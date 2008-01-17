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Tras la reclamación de FACUA, Eroski Móvil compensará económicamente a los usuarios afectados por retrasos en sus portabilidades

También ha exigido a la compañía que vuelva a aceptar nuevas peticiones de portabilidad, que fueron paralizadas durante el pasado mes.

FACUA.org
España-17/01/2008
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Eroski Móvil ha llegado a un acuerdo con FACUA-Consumidores en Acción mediante el que se compromete a compensar económicamente a los usuarios que reclamen al estar afectados por retrasos en la tramitación de la portabilidad de sus líneas.

Por otro lado,

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