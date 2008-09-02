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Tras la reclamación de FACUA, Movistar rectifica la presentación de sus tarifas Único 24 Horas

Aclara ahora que su "precio único llames a quien llames" excluye las conversaciones con móviles Yoigo, cuyo importe por minuto es hasta un 24% más caro.

FACUA.org
España-02/09/2008
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Tras la reclamación planteada por FACUA-Consumidores en Acción, Movistar ha rectificado la presentación de sus tarifas de pospago y prepago Único 24 Horas para aclarar, de forma destacada, que su «precio único llames a quien llames» excluye las conversaci

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