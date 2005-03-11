Tras la reclamación de FACUA, Movistar rectifica la publicidad de su promoción de llamadas gratis y la aplicará dos meses a sus clientes con contrato
La promoción Ya te llamo yo, que finaliza el 17 de abril, aseguraba que las llamadas con destino a teléfonos Movistar serían gratuitas los fines de semana "durante 2 meses". Ahora, la compañía la aplicará con carácter retroactivo a los clientes con contrato que se están dando de alta.
FACUA.org
España-11/03/2005
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Tras la reclamación de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), los clientes con contrato de Movistar que están solicitando la promoción Ya te llamo yo disfrutarán de dos meses completos de llamadas gratuitas a otros teléfonos Movistar dura