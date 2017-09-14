Nuestras accionesPasajeros alertaron a la asociación de las graves deficiencias

Tras la reclamación de FACUA Sevilla, el aeropuerto acomete mejoras en el mobiliario y la climatización

La asociación sigue reivindicando a AENA que habilite un punto de atención al usuario dentro de la zona de embarque en el que los pasajeros puedan presentar sus quejas y reclamaciones.

FACUA.org
Sevilla-14/09/2017
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Tras la reclamación de FACUA, el Aeropuerto de Sevilla ha puesto en marcha trabajos de mejora en el mobiliario de su zona de embarque, hasta la fecha insuficiente para el tráfico de pasajeros que el recinto soporta, así como en la climatización, también incapaz

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