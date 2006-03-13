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Tras la reclamación de FACUA, Telefónica se compromete a devolver a partir de mayo el IVA de Imagenio cobrado de forma incorrecta

Los usuarios verán reintegrados entre 1,08 Y 10,27 euros en sus facturas.

FACUA.org
España-13/03/2006
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Telefónica de España se ha comprometido con la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) a devolver, a partir del 19 de mayo, el IVA cobrado irregularmente desde enero a los más de 200.000 clientes de Imagenio en sus cuotas de alta y de abono.

La comp

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