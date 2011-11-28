Tras la reclamación de FACUA, Yoigo rectifica y pospone a enero las subidas de las llamadas a líneas 901 y 902
Devolverá las cantidades cobradas a los usuarios de prepago. La asociación espera que también anule el cobro de los desvíos de llamadas.
FACUA.org
España-28/11/2011
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, el operador de telecomunicaciones móviles Yoigo ha rectificado la subida tarifaria que había aplicado en las llamada a líneas 901 y 902 sin informar a sus clientes con el mes de antelación que exige la